Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2025 - 15:42

Alcaldía de Panamá lleva programa "Niñez Sana que Brilla" a Ernesto Córdoba Campos

Este 18 de septiembre, la Alcaldía ofrecerá servicios de salud preventiva y actividades recreativas para niños en Ernesto Córdoba Campos, Panamá Norte.

Alcaldía de Panamá lleva programa Niñez Sana que Brilla 

Alcaldía de Panamá lleva programa "Niñez Sana que Brilla" 

MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá llevará este jueves 18 de septiembre, desde las 8:00 a.m., servicios de salud al corregimiento Ernesto Córdoba Campos, en Panamá Norte, a través del programa “Niñez Sana que Brilla”.

Alcaldía de Panamá ofrecerá servicios de salud preventiva y actividades recreativas

image

Esta iniciativa busca brindar atención preventiva a niños de comunidades alejadas de los centros de salud. En esta ocasión, el punto de encuentro será el Centro Sociocultural Naos, en Nuevo Progreso, donde se ofrecerán consultas de medicina general, fonoaudiología, psicología, odontología, optometría, pediatría, nutrición y vacunación.

Además, los asistentes podrán disfrutar de un bazar de ropa con donaciones del programa ‘Déjala Ir’, cortes de cabello, actividades recreativas y pinta caritas para los pequeños.

La Alcaldía invita a toda la comunidad del corregimiento a participar y aprovechar la visita de “Niñez Sana que Brilla”, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la salud de los niños en Panamá Norte.

En esta nota:
Seguir leyendo

MITRADEL lanza Observatorio del Mercado Laboral para recopilar información sobre empleo

Ministerio Público pide colaboración para encontrar a Sabina Ábrego, desaparecida en Arraiján

Megaoperación contra el tráfico de animales en Brasil rescata a cientos de animales

Recomendadas

Más Noticias