Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2025 - 14:07

Contraloría refrenda financiamiento de la Línea 3 del Metro de Panamá

El contralor Anel Flores refrendó el financiamiento de la Línea 3 del Metro, obra clave para la movilidad y el desarrollo económico de Panamá.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Contraloría General de la República informó que el contralor general Anel Flores refrendó, la noche del pasado sábado 15 de septiembre, la documentación relacionada con el financiamiento de la Línea 3 del Metro de Panamá.

Este refrendo constituye un hito para la nación, ya que asegura la continuidad de una de las obras de infraestructura más relevantes para la movilidad y el desarrollo económico del país. La Línea 3 beneficiará directamente a miles de panameños y panameñas, en especial a quienes residen en el sector Oeste, mejorando sus traslados diarios y su calidad de vida.

Según la Contraloría, el proceso requirió un esfuerzo extraordinario y coordinado de las direcciones técnicas y administrativas de la institución, culminando con la aprobación final del contralor. La diligencia, realizada en horas de la noche, refleja el compromiso institucional con la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad.

La entidad reiteró que su misión es la fiscalización y salvaguarda de los recursos públicos, así como el acompañamiento a los proyectos estratégicos de la nación. Con este refrendo, se garantiza la legalidad del financiamiento de la Línea 3 del Metro y la confianza ciudadana en que las decisiones adoptadas se alinean con el interés nacional y el progreso colectivo.

