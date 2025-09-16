Panamá Norte Nacionales -  16 de septiembre de 2025 - 15:09

Policlínica Dr. Edilberto Culiolis de la CSS inaugura moderno cuarto de urgencias

La CSS informa que el cuarto de urgencias de la Policlínica Dr. Edilberto Culiolis esta equipado con camillas y modernos monitores.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la apertura del cuarto de urgencias de la Policlínica Dr. Edilberto Culiolis, ubicada en el sector de Villa Zaita, Panamá Norte. La instalación está totalmente equipada con camillas, modernos monitores, suministros de oxígenoestá totalmente equipada con camillas, modernos monitores, suministros de oxígeno, entre otros recursos médicos., entre otros recursos médicos.

El área de observación está dividida para pacientes adultos y menores de edad, con el fin de brindar atención rápida y adecuada a los asegurados que requieran atención de corta duración.

Entre los servicios disponibles se incluyen baños adaptados para niños y un laboratorio clínico para el análisis de muestras médicas.

En esta primera fase, el horario de atención será de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., y se prevé extenderlo hasta las 11:00 p.m. en los próximos dos o tres meses.

La policlínica cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por médicos generales, enfermeros, auxiliares, personal de laboratorio clínico, farmacia y radiología, además de personal de registros médicos, trabajadores de mantenimiento, seguridad y ambulancias para garantizar un servicio integral a los pacientes.

