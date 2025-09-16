Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2025 - 08:14

CEPADEM: Jubilados piden a Mulino sancionar Ley 727 para pago de intereses

La Corte avaló la Ley 727 sobre intereses del CEPADEM. Jubilados exigen a Mulino sancionarla para beneficiar a 500 mil personas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Unión de Jubilados y trabajadores exigió al presidente José Raúl Mulino sancionar la Ley 727, que permitirá el pago de los intereses acumulados del CEPADEM, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional el proyecto.

Según explicó Guillermo Cortés, dirigente de los jubilados, el siguiente paso es que el Ejecutivo promulgue la norma en Gaceta Oficial para dar inicio al trámite de emisión de los Certificados de Pagos de Intereses Morosos (CEPADIM), ya que el CEPADEM principal fue cancelado años atrás.

Intereses pendientes data de 1984

Cortés destacó que los intereses pendientes abarcan el periodo desde 1984 hasta la fecha, con un monto estimado en 400 millones de dólares que beneficiará a más de 500 mil personas, tanto del sector público como privado.

“En esa época a todos les retenían. La Asamblea actuó correctamente y ahora solo falta la sanción del presidente para que se convierta en ley”, señaló Cortés. “En esa época a todos les retenían. La Asamblea actuó correctamente y ahora solo falta la sanción del presidente para que se convierta en ley”, señaló Cortés.

Los jubilados recalcan que la pronta sanción del proyecto por parte del Ejecutivo garantizará el acceso a un derecho que consideran histórico y justo, luego de décadas de espera.

Jubilados piden sanción de modificación a la Ley de descuentos para pensionados

Los jubilados y pensionados del país reiteraron su llamado al presidente José Raúl Mulino para que sancione la modificación a la Ley de descuentos, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, y que busca ampliar los beneficios para este sector de la población.

El dirigente de los jubilados, Guillermo Cortés, explicó que la norma representa un alivio económico para miles de adultos mayores y pidió al Ejecutivo priorizar su promulgación en Gaceta Oficial.

“Es un documento negociable, y redimirá de acuerdo a lo que consideren las autoridades. Espero que el señor Presidente, que es un hombre de derecho, lo sancione y promulgue; haga eso por los jubilados”, señaló Cortés. “Es un documento negociable, y redimirá de acuerdo a lo que consideren las autoridades. Espero que el señor Presidente, que es un hombre de derecho, lo sancione y promulgue; haga eso por los jubilados”, señaló Cortés.

La propuesta de modificación busca actualizar los mecanismos de aplicación de los descuentos y garantizar que jubilados y pensionados reciban un trato justo en los comercios y servicios, tal como lo establece la Ley 6 de 1987.

