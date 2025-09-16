Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2025 - 09:41

Jubilados y pensionados en Panamá: conoce los descuentos en salud, comida, viajes y demás

La Ley 6 de Panamá otorga a jubilados y pensionados descuentos en servicios médicos, medicamentos, hospitales y más. Conoce los beneficios y cómo acceder.

Descuentos a Jubilados y pensionados en Panamá

Unplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Ley 6 de Panamá garantiza a jubilados y pensionados, tanto panameños como extranjeros residentes en el país, una serie de descuentos especiales en servicios médicos, medicamentos y servicios básicos, con el objetivo de aliviar el costo de vida de los adultos mayores.

Estos beneficios aplican para mujeres a partir de los 55 años y hombres desde los 60 años, siempre que presenten su cédula de identidad personal o el carné de jubilado o pensionado.

Principales descuentos de la Ley 6:

image

Servicios médicos:

  • 20% en honorarios por consultas médicas y quirúrgicas.
  • 15% en servicios odontológicos y de optometría.

Farmacias:

  • 20% en el valor de los medicamentos.

Hospitales y clínicas privadas:

  • 15% en la cuenta total de los servicios.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ofrece la lista completa de descuentos disponibles en distintos rubros, la cual puede consultarse en el portal oficial: acodeco.gob.pa/jubilados

