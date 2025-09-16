Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2025 - 07:35

Proponen eliminar el 1% del fondo de huelga para apoyar a los trabajadores

La UTRACICS busca eliminar el 1% del fondo de huelga para que los incentivos regresen a los bolsillos de los trabajadores de la construcción.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Unión de Trabajadores Cristianos de la Industria de la Construcción y Similares (UTRACICS) presentó una propuesta para eliminar el cobro del 1% destinado al fondo de huelga.

UTRACICS busca suprimir el 1% del fondo de huelga

El gremio sostiene que esta medida permitirá que los incentivos se mantengan en los bolsillos de los trabajadores, garantizando la defensa de sus derechos sin generarles afectaciones económicas.

Con esta iniciativa, UTRACICS busca reforzar la transparencia en el manejo de los aportes sindicales y ofrecer mayor respaldo financiero directo a los obreros del sector construcción.

