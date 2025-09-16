IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el 18 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas que se mantendrá vigente hasta el 18 de septiembre de 2025.

La entidad informó que en las próximas horas se prevé la incursión de la onda tropical número 30, la cual podría generar acumulados importantes de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país.

Las áreas bajo aviso son:

Bocas del Toro

Ngäbe-Buglé

Chiriquí

Veraguas

Herrera

Los Santos

Coclé

Colón

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Emberá-Sambú

Emberá-Cémaco

Guna Yala.

El @imhpapma emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el próximo 18 de septiembre, y en las próximas horas se espera la incursión de la onda tropical número 30. pic.twitter.com/m6sodEoodS — Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2025

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones por posibles inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos de tierra, además de mantenerse atentos a los comunicados oficiales del IMHPA y del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).