Minsa asegura que Hospital Nicolás A. Solano seguirá con Consejo Directivo

El Ministerio de Salud (Minsa) respondió a la preocupación de los residentes de Panamá Oeste sobre la situación del Hospital Nicolás A. Solano, asegurando que el centro continuará operando bajo la figura de Consejo Directivo, conforme al Decreto Ejecutivo N.º 420, que regula los modelos de gestión hospitalaria en Panamá.

Según la doctora Yelkys Gill, directora Nacional de Provisión de Servicios de Salud del Minsa, la implementación de un patronato en este momento no generaría cambios significativos, ya que los retos actuales se derivan del crecimiento poblacional, que supera la capacidad de un hospital creado hace más de 20 años.

Minsa anuncia refuerzos en personal, infraestructura y atención al paciente

Pacientes de diálisis en el complejo de la CSS.png

El Minsa recordó que un modelo similar de patronato en el Hospital San Miguel Arcángel (1998–2010) no mejoró sustancialmente la gestión ni la atención, y tras volver a un Consejo Directivo, se observó un fortalecimiento en la calidad de los servicios.

El Consejo Directivo del hospital incorpora a actores comunitarios, como asociaciones de pacientes, clubes cívicos y personal directivo. Aunque el patronato plantea mayor autonomía financiera, los hospitales continúan dependiendo del presupuesto asignado por el Minsa, explicó Gill.

Para mejorar la atención, el Minsa ha implementado varias acciones en el hospital:

Refuerzo del Cuarto de Urgencias con seis médicos adicionales y un médico coordinador.

con seis médicos adicionales y un médico coordinador. Incorporación de personal de orientación al paciente y un gestor de camas para agilizar traslados.

y un para agilizar traslados. Capacitación continua para el equipo de urgencias.

Sistema de rotación de personal desde otros centros de salud para relevar al personal veterano.

Mantenimiento del hospital

En cuanto a infraestructura, se han realizado trabajos de pintura interna y externa, se avanza en la instalación de aires acondicionados en salas y urgencias, y se ejecutan labores de impermeabilización de lozas, entre otras mejoras.

Con estas medidas, el Minsa busca fortalecer la atención hospitalaria y garantizar un servicio eficiente para la población asegurada y no asegurada de la provincia de Panamá Oeste.