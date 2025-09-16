Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2025 - 11:22

MINSA anuncia feria de carnet blanco y verde los días 18 y 20 de septiembre en la región metropolitana

El MINSA informó que los días jueves 18 y sábado 20 de septiembre se realizarán ferias para la emisión del carnet blanco y verde en la región metropolitana.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que los días jueves 18 y sábado 20 de septiembre se realizarán ferias para la emisión del carnet blanco y verde en la región metropolitana de salud, a un costo de B/. 25.00 y B/. 15.00, en los centros de salud de Pedregal y Pueblo Nuevo.

Feria de carnet blanco y verde del MINSA

Feria de carnet blanco y verde en el Centro de Salud de Pedregal

  • Día: sábado 20 de septiembre
  • Hora: 6:30 a.m.
  • Costo: B/. 25.00 y B/. 15.00
Feria de carnet verde en el Centro de Salud Rómulo Roux de Pueblo Nuevo

  • Día: jueves 18 de septiembre
  • Hora: 7:00 a.m.
  • Costo: B/. 15.00
Requisitos de carnet blanco y verde

Carnet blanco

  • Costo: B/. 25.00
  • Personas mayores de 40 años acudir en ayunas.
  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Traer una muestra de heces en envases adecuados
  • Una foto tamaño carnet

Carnet verde

  • Costo: B/. 15.00
  • Copia de cédula o pasaporte
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Copia del carnet blanco vigente
