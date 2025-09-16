MINSA anuncia feria de carnet blanco y verde los días 18 y 20 de septiembre en la región metropolitana

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que los días jueves 18 y sábado 20 de septiembre se realizarán ferias para la emisión del carnet blanco y verde en la región metropolitana de salud, a un costo de B/. 25.00 y B/. 15.00, en los centros de salud de Pedregal y Pueblo Nuevo.
Feria de carnet verde en el Centro de Salud Rómulo Roux de Pueblo Nuevo
- Día: jueves 18 de septiembre
- Hora: 7:00 a.m.
- Costo: B/. 15.00
Requisitos de carnet blanco y verde
Carnet blanco
- Costo: B/. 25.00
- Personas mayores de 40 años acudir en ayunas.
- Copia de cédula o pasaporte.
- Traer una muestra de heces en envases adecuados
- Una foto tamaño carnet
Carnet verde
- Costo: B/. 15.00
- Copia de cédula o pasaporte
- Dos fotos tamaño carnet
- Copia del carnet blanco vigente