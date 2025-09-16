MINSA reconoce deuda de 40 millones por pago de primas de antigüedad a exfuncionarios.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que el Ministerio de Salud ( MINSA ) mantiene una deuda cercana a los 40 millones de balboas por concepto de prima de antigüedad, compromisos que datan desde el año 2014.

El titular de la cartera explicó que, a pesar de la magnitud de la deuda, en el presupuesto de este año no se ha contemplado una partida para cubrir parte de estos pagos.

Boyd Galindo planteó como alternativa pagarles gradualmente el dinero adeudado a los extrabajadores. Además, indicó que se trabaja en la elaboración de un listado oficial de los exfuncionarios vivos y fallecidos, con el fin de organizar correctamente los pagos pendientes.

En cuanto a los retos actuales del sistema, el ministro destacó la necesidad de nombrar personal capacitado para brindar atención a la población, enfocándose en educar sobre hábitos saludables como medida preventiva. Sin embargo, reconoció que la reducción del presupuesto representa una limitante para implementar estas acciones de forma efectiva.