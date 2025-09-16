MINSA reconoce deuda de 40 millones por pago de primas de antigüedad a exfuncionarios.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que el Ministerio de Salud (MINSA) mantiene una deuda cercana a los 40 millones de balboas por concepto de prima de antigüedad, compromisos que datan desde el año 2014.
Boyd Galindo planteó como alternativa pagarles gradualmente el dinero adeudado a los extrabajadores. Además, indicó que se trabaja en la elaboración de un listado oficial de los exfuncionarios vivos y fallecidos, con el fin de organizar correctamente los pagos pendientes.
En cuanto a los retos actuales del sistema, el ministro destacó la necesidad de nombrar personal capacitado para brindar atención a la población, enfocándose en educar sobre hábitos saludables como medida preventiva. Sin embargo, reconoció que la reducción del presupuesto representa una limitante para implementar estas acciones de forma efectiva.