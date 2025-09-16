Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2025 - 13:49

Alcaldía de Panamá anuncia el evento 'El Mercadito Marisquito' en Pacora este sábado

Este sábado 20 de septiembre, la Alcaldía de Panamá en Pacora realizará ‘El Mercadito Marisquito’, con música, comidas, artesanías y jornada de salud.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá invita a la comunidad al evento ‘El Mercadito Marisquito’, que se realizará este sábado 20 de septiembre en el Mercado de Pacora, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, artesanías, asados y venta de comidas, además de una feria de alimentos con variedad de productos del mar. El evento también contará con una jornada de salud gratuita para todos los interesados.

El Mercado de Pacora ofrece más de 20 puestos con frutas, vegetales, legumbres, productos cárnicos y mercancía seca. Su horario regular es de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., y sábados y domingos, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

