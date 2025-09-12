Alcaldía de Panamá suspende desalojos y abre mesa de diálogo con microempresarios

La Alcaldía de Panamá anunció la suspensión de las acciones de desalojo en sectores clave como 24 de Diciembre, Tocumen, 5 de Mayo y avenida 3 de Noviembre, tras alcanzar un acuerdo con los microempresarios afectados.

Alcaldía de Panamá suspende desalojos y abre mesa de diálogo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1966522172668850356&partner=&hide_thread=false La Alcaldía de Panamá informó que se han suspendido las acciones de desalojo en la 24 de Diciembre, Tocumen, 5 de Mayo y avenida 3 de Noviembre, tras llegar a un acuerdo con microempresarios.



Señaló que se ha establecido una mesa de diálogo para construir soluciones… pic.twitter.com/iyIfSPVvUc — Telemetro Reporta (@TReporta) September 12, 2025

Las autoridades informaron que se ha conformado una mesa de diálogo, cuyo objetivo es construir soluciones permanentes que respeten la normativa del Metro de Panamá y garanticen la movilidad de los usuarios.

Con esta medida, la Alcaldía busca equilibrar la regulación urbana con el apoyo a los pequeños comerciantes, promoviendo soluciones sostenibles y consensuadas.