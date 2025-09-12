Alcaldía de Panamá suspende desalojos y abre mesa de diálogo con microempresarios

La Alcaldía de Panamá anunció la suspensión de las acciones de desalojo en sectores clave como 24 de Diciembre, Tocumen, 5 de Mayo y avenida 3 de Noviembre, tras alcanzar un acuerdo con los microempresarios afectados.
Alcaldía de Panamá suspende desalojos y abre mesa de diálogo
Las autoridades informaron que se ha conformado una mesa de diálogo, cuyo objetivo es construir soluciones permanentes que respeten la normativa del Metro de Panamá y garanticen la movilidad de los usuarios.
Con esta medida, la Alcaldía busca equilibrar la regulación urbana con el apoyo a los pequeños comerciantes, promoviendo soluciones sostenibles y consensuadas.