Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 11:28

Alcaldía de Panamá suspende desalojos y abre mesa de diálogo con microempresarios

La Alcaldía de Panamá suspende los desalojos en 24 de Diciembre, Tocumen, 5 de Mayo y avenida 3 de Noviembre tras acuerdo con microempresarios.

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá anunció la suspensión de las acciones de desalojo en sectores clave como 24 de Diciembre, Tocumen, 5 de Mayo y avenida 3 de Noviembre, tras alcanzar un acuerdo con los microempresarios afectados.

Alcaldía de Panamá suspende desalojos y abre mesa de diálogo

Las autoridades informaron que se ha conformado una mesa de diálogo, cuyo objetivo es construir soluciones permanentes que respeten la normativa del Metro de Panamá y garanticen la movilidad de los usuarios.

Con esta medida, la Alcaldía busca equilibrar la regulación urbana con el apoyo a los pequeños comerciantes, promoviendo soluciones sostenibles y consensuadas.

