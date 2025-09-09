Alcaldía de Panamá realizó audiencia pública de San Francisco sobre la zonificación

La Alcaldía de Panamá informó que cumplió con todos los protocolos, normas de transparencia y garantías necesarias para que la Audiencia Pública sobre la integración del corregimiento de San Francisco al documento gráfico de zonificación se desarrollara de manera segura y ordenada.

Sol De Obaldía, Directora de Participación Ciudadana y Transparencia de la Alcaldía de Panamá, explicó que la convocatoria a la audiencia permitió el acceso a todos los moradores que se sienten afectados por el proceso. Solo se les solicitó presentar su cédula de identidad al ingresar.

“Las puertas del parque Omar se abrieron desde las 3 para iniciar a las 5 de la tarde, la capacidad era para 350 personas, a pesar de eso permitimos el ingreso de 429, hasta que el personal de seguridad nos informó que ya no había más espacio dentro del salón y por ello no pudieron ingresar más personas por seguridad de las que ya estaban en el recinto”, detalló De Obaldía.

En el acto participó personal de la Defensoría del Pueblo, la ANTAI, la Junta Técnica, el IPHE (para interpretación en lenguaje de señas) y la Procuraduría de la Administración, con el objetivo de dar fe y garantizar que el proceso se desarrollara cumpliendo con las leyes que regulan la participación ciudadana.

De Obaldía añadió que “la Alcaldía viene realizando este proceso durante 10 meses, en la que se han hecho varias consultas, reuniones en los barrios, se han respondido notas y dudas de la iniciativa que ha estado colgado en la página web de la Alcaldía todo el plan de Ordenamiento Territorial de San Francisco, accesible para todos y que ha llevado la Dirección de Planificación Urbana”.