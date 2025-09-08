Panamá Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 09:13

Alcaldía de Panamá reporta retraso en apertura del Centro de Atención al Contribuyente por lluvias

La Alcaldía de Panamá informa que el Centro de Atención al Contribuyente en Crystal Plaza abrirá con retraso este lunes por fuertes lluvias.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que este lunes se registra un retraso en la apertura del Centro de Atención al Contribuyente de la Tesorería Municipal, ubicado en Crystal Plaza.

Alcaldía de Panamá advierte sobre retraso en apertura por clima y tráfico

El motivo del retraso son las fuertes lluvias y el congestionamiento vehicular en la zona, que han dificultado el acceso de los empleados y contribuyentes.

La Alcaldía recomendó a los usuarios planificar sus visitas y tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas.

