Feria Empleo 2.0 atrae a más de 9 mil participantes en busca de trabajo.

Este sábado 6 de septiembre se llevó a cabo la feria Empleo 2.0 , en la que se ofrecieron miles vacantes, contando con la asistencia de panameños en busca de oportunidades laborales ante la próxima temporada de fin de año.

En esta edición organizada por la Alcaldía de Panamá, 100 empresas de los sectores retail y gastronómico participaron, realizando entrevistas y logrando más de 60 contrataciones inmediatas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Empleo de tripulante de cabina en Copa Airlines: cómo aplicar y todos los detalles

Entre los asistentes se encontraban jóvenes universitarios, graduados, padres y madres de familia, quienes manifestaron sentirse optimistas tras haber conseguido empleo o agendado entrevistas con las compañías participantes.

Uno de los casos destacados fue Katherine Montoya, quien fue la primera en llegar al Panamá Convention Center y logró ser contratada por Niko's Café Panamá. Otros jóvenes también recibieron ofertas de trabajo y comenzarán a laborar próximamente.

Además, la feria Empleo 2.0 incluyó vacantes para personas con discapacidad, promoviendo la inclusión laboral en el país.