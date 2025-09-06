Panamá Nacionales -  6 de septiembre de 2025 - 17:59

Empleo de tripulante de cabina en Copa Airlines: cómo aplicar y todos los detalles

Conozca cómo aplicar a la vacante de tripulante de cabina en Copa Airlines, las descripciones del empleo y los requisitos.

Kenny Eliason - Unsplash
Ana Canto
Ana Canto

La aerolínea Copa Airlines anunció una vacante para tripulantes de cabina, personal responsable de velar por la seguridad durante el vuelo y atender las necesidades y situaciones de los pasajeros.

Requisitos para la vacante de tripulante de cabina

  • Ser mayor de edad
  • Pasión por el servicio al cliente
  • Inglés conversacional avanzado
  • Imagen profesional
  • Buena condición de salud
  • Alcanzar una altura con el brazo extendido “Hand Reach” que sobrepase 1.94 m (de pie y sin zapatos), que le permita acceder el equipo de emergencias y operar puertas.
  • Disposición para viajar fuera del país y trabajar turnos rotativos, fines de semana y días feriados
  • No se permiten tatuajes visibles en cabeza, cuello, orejas y manos al usar el uniforme

Proceso de selección

Copa Airlines realiza un proceso de selección con el propósito de identificar y conocer a fondo cada candidato, sus conocimientos, destrezas, su orientación y disposición de servicio, a fin de determinar si el candidato posee el perfil de Tripulante de Cabina.

Nuestro proceso involucra las siguientes fases

  • Entrevistas presenciales
  • Evaluación de inglés
  • Evaluación de salud
  • Aprobar el programa de capacitación como Tripulante de Cabina con una duración de 45 días

¿Cómo aplicar a la vacante de tripulante de cabina?

Las personas interesadas en la vacante deberán ingresar aquí. En esta página, podrá conocer a detalle la descripción de la vacante y todos los pasos que debe seguir para postularse exitosamente.

