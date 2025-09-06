Empleo de tripulante de cabina en Copa Airlines: cómo aplicar y todos los detalles

La aerolínea Copa Airlines anunció una vacante para tripulantes de cabina, personal responsable de velar por la seguridad durante el vuelo y atender las necesidades y situaciones de los pasajeros.
Proceso de selección
Copa Airlines realiza un proceso de selección con el propósito de identificar y conocer a fondo cada candidato, sus conocimientos, destrezas, su orientación y disposición de servicio, a fin de determinar si el candidato posee el perfil de Tripulante de Cabina.
Nuestro proceso involucra las siguientes fases
- Entrevistas presenciales
- Evaluación de inglés
- Evaluación de salud
- Aprobar el programa de capacitación como Tripulante de Cabina con una duración de 45 días
¿Cómo aplicar a la vacante de tripulante de cabina?
Las personas interesadas en la vacante deberán ingresar aquí. En esta página, podrá conocer a detalle la descripción de la vacante y todos los pasos que debe seguir para postularse exitosamente.