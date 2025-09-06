Empleo de tripulante de cabina en Copa Airlines: cómo aplicar y todos los detalles

La aerolínea Copa Airlines anunció una vacante para tripulantes de cabina, personal responsable de velar por la seguridad durante el vuelo y atender las necesidades y situaciones de los pasajeros.

Proceso de selección

Copa Airlines realiza un proceso de selección con el propósito de identificar y conocer a fondo cada candidato, sus conocimientos, destrezas, su orientación y disposición de servicio, a fin de determinar si el candidato posee el perfil de Tripulante de Cabina.

Nuestro proceso involucra las siguientes fases

Entrevistas presenciales

Evaluación de inglés

Evaluación de salud

Aprobar el programa de capacitación como Tripulante de Cabina con una duración de 45 días

¿Cómo aplicar a la vacante de tripulante de cabina?

Las personas interesadas en la vacante deberán ingresar aquí. En esta página, podrá conocer a detalle la descripción de la vacante y todos los pasos que debe seguir para postularse exitosamente.