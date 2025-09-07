SENACYT premia a los ganadores del Concurso Nacional de Fotografía Científica FotoCiencia 2025

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) dio a conocer a los ganadores del Concurso Nacional de Fotografía Científica #FotoCiencia2025, que busca acercar la ciencia a la sociedad a través del arte visual.
En la categoría Investigación Científica y Tecnológica, Stephany Reyes ganó el primer lugar con “Esporas al Viento”. El segundo lugar fue para Andrés Gutiérrez con “Puntos Cuánticos” y el tercero para Stephany Young con “Ecosistemas Invisibles: Diversidad de Hongos en el Pelaje de Perros”.
En la categoría Microscópica, el primer lugar lo obtuvo Verónica Sáez con “El último vuelo del Odonato Violeta”. Le siguieron Kevin Gómez con “Laberinto de Pólipos” y Natalie González con “Médula Espinal”.
En la categoría Cambio Climático y Seguridad Alimentaria, César Henríquez se llevó el primer lugar con “Grietas en el Presente, Hambre en el Futuro”. El segundo lugar fue para Alejandra García con “Costa Herida” y el tercero para Christian Torres con “La Triste Realidad de los Manglares de la Bahía de Panamá”.
Los ganadores recibieron premios en efectivo: B/. 1,500 para los primeros lugares, B/. 1,000 para los segundos y B/. 700 para los terceros.
La SENACYT destacó que el concurso reafirma que la ciencia está presente en todos los aspectos de la vida, además de impulsar la divulgación científica a través de la fotografía.