Rosh Hashaná 2025: días libres en Panamá por fiesta en la comunidad judía

Los trabajadores de empresas de la comunidad judía en Panamá tendrán libres el 23 y 24 de septiembre de 2025 por la celebración de Rosh Hashaná.

EFE/EPA/ABIR SULTAN
Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Los trabajadores de empresas vinculadas a la comunidad judía en Panamá tendrán días libres el martes 23 y miércoles 24 de septiembre de 2025, con motivo de la celebración del Año Nuevo judío o Rosh Hashaná, considerado como feriado dentro de este sector.

El lunes 22 de septiembre, algunos comercios como supermercados y almacenes abrirán únicamente medio turno, debido a las restricciones laborales propias de esta festividad.

Significado de Rosh Hashaná

Selichot prayer at the Western Wall in Jerusalem
Jerusalem (Israel), 05/09/2021.- An Orthodox Jewish man blows the shofar, a ritual musical instrument made from the horn of a ram, at the Western Wall in the old city of Jerusalem, 05 September 2021. Orthodox Jews perform the Selichot prayers for forgiveness ahead of 'Rosh Hashanah', the traditional Jewish New Year starting this year on 06 September. (Estados Unidos, Jerusalén) EFE/EPA/ABIR SULTAN
Jerusalem (Israel), 05/09/2021.- An Orthodox Jewish man blows the shofar, a ritual musical instrument made from the horn of a ram, at the Western Wall in the old city of Jerusalem, 05 September 2021. Orthodox Jews perform the Selichot prayers for forgiveness ahead of 'Rosh Hashanah', the traditional Jewish New Year starting this year on 06 September. (Estados Unidos, Jerusalén) EFE/EPA/ABIR SULTAN

  • Marca el inicio del año 5,786 en el calendario hebreo, equivalente al 2025 en el gregoriano.
  • Su nombre en hebreo significa “cabeza del año” y conmemora la creación del mundo según la tradición bíblica.
  • Es un período de reflexión espiritual, renovación y arrepentimiento, que culmina con el Yom Kippur o Día del Perdón.

La Embajada de Israel en Panamá también informó que sus oficinas permanecerán cerradas durante estas fechas festivas.

Próxima festividad

El Yom Kippur se celebrará el miércoles 1 y jueves 2 de octubre de 2025, considerado uno de los momentos más solemnes del calendario judío.

