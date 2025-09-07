Rosh Hashaná 2025: días libres en Panamá por fiesta en la comunidad judía

Los trabajadores de empresas vinculadas a la comunidad judía en Panamá tendrán días libres el martes 23 y miércoles 24 de septiembre de 2025, con motivo de la celebración del Año Nuevo judío o Rosh Hashaná, considerado como feriado dentro de este sector.

El lunes 22 de septiembre, algunos comercios como supermercados y almacenes abrirán únicamente medio turno, debido a las restricciones laborales propias de esta festividad.

Significado de Rosh Hashaná

An Orthodox Jewish man blows the shofar, a ritual musical instrument made from the horn of a ram, at the Western Wall in the old city of Jerusalem, ahead of 'Rosh Hashanah', the traditional Jewish New Year.

Marca el inicio del año 5,786 en el calendario hebreo , equivalente al 2025 en el gregoriano.

, equivalente al 2025 en el gregoriano. Su nombre en hebreo significa “cabeza del año” y conmemora la creación del mundo según la tradición bíblica.

y conmemora la creación del mundo según la tradición bíblica. Es un período de reflexión espiritual, renovación y arrepentimiento, que culmina con el Yom Kippur o Día del Perdón.

La Embajada de Israel en Panamá también informó que sus oficinas permanecerán cerradas durante estas fechas festivas.

Próxima festividad

El Yom Kippur se celebrará el miércoles 1 y jueves 2 de octubre de 2025, considerado uno de los momentos más solemnes del calendario judío.