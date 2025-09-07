CCIAP: Premios Juventud y World MICE Awards 2025 destacan a Panamá

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ( CCIAP ) afirmó que “hoy más que nunca, Panamá está en la mira del mundo”, resaltando el impacto positivo que generan los reconocimientos internacionales, las nominaciones y la elección del país como sede de importantes eventos globales.

En los últimos meses, Panamá fue elegido como “el mejor país para vivir” por la comunidad internacional de expatriados, ha sido destacado por medios especializados como un destino turístico atractivo y ahora suma seis nominaciones en los World MICE Awards 2025, que reconocen lo mejor de la industria de reuniones, congresos e incentivos.

A ello se suma un hecho histórico: los Premios Juventud 2025 se celebrarán por primera vez fuera de Estados Unidos y Panamá será la sede, confirmando la capacidad del país para recibir espectáculos internacionales de gran magnitud gracias a su conectividad, infraestructura y talento cultural.

Presidente de la CCIAP destacó que Panamá vive un momento histórico

El gremio empresarial subrayó que cada feria, congreso o espectáculo internacional tiene un impacto directo en la economía nacional, generando ocupación hotelera, mayor movimiento en restaurantes, transporte, proveedores y empleos para miles de panameños.

"Lo más valioso es que estos logros confirman que el mundo ya ve en Panamá un país atractivo, competitivo y confiable. Ahora nos toca a nosotros creérnoslo y proyectarlo con fuerza", puntualizó el presidente de la CCIAP.

El dirigente reiteró que consolidar a Panamá como hub de turismo, negocios y cultura no es un fin en sí mismo, sino una vía para generar más empleo, atraer inversiones y fortalecer el orgullo nacional.