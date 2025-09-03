Descubre las nuevas vacantes del CCIAP y MITRADEL ya disponibles en septiembre 2025

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.
Vacantes destacadas en la CCIAP
Según explicó María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente se encuentran vacantes de empleo en reconocidas empresas como: Budger Rent Car, Huawei y Arcas Recursos Humanos. Entre los puestos disponibles se destacan:
- Abogado
- Ayudante General con licencia tipo D
- Especialista en cuentas por pagar
- Asistente Legal
- Contador General CPA
Ofertas de empleo en MITRADEL
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), indicó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene ofertas disponibles en la provincia de Panamá y otras regiones del país. Entre las vacantes destacan:
Panamá
- Asistente de mantenimiento
- Analista de Laboratorio / Química
- Asesor de ventas y comercialización
- Encargado de viaducto
- Gestor de Cobros
- Administrador de Contratos
- Veterinario de productos y salud animal
- Mecánico/ electromecánico automotriz
- Coordinador de inventario y logística
- Laboratorista de concreto
- Ingeniero Topógrafo
- Electricista
- Banderillero
Panamá Oeste
- Encargados de Medios y Marketing
- Ayudante general de bodegas y chofer