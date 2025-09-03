Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2025 - 08:43

Descubre las nuevas vacantes del CCIAP y MITRADEL ya disponibles en septiembre 2025

Las plataformas de la CCIAP y MITRADEL, reúnen vacantes de trabajo ofrecidas por empresas de distintos sectores económicos a nivel nacional.

Foto/Cortesía
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Vacantes destacadas en la CCIAP

Según explicó María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente se encuentran vacantes de empleo en reconocidas empresas como: Budger Rent Car, Huawei y Arcas Recursos Humanos. Entre los puestos disponibles se destacan:

  • Abogado
  • Ayudante General con licencia tipo D
  • Especialista en cuentas por pagar
  • Asistente Legal
  • Contador General CPA
Ofertas de empleo en MITRADEL

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), indicó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene ofertas disponibles en la provincia de Panamá y otras regiones del país. Entre las vacantes destacan:

Panamá

  • Asistente de mantenimiento
  • Analista de Laboratorio / Química
  • Asesor de ventas y comercialización
  • Encargado de viaducto
  • Gestor de Cobros
  • Administrador de Contratos
  • Veterinario de productos y salud animal
  • Mecánico/ electromecánico automotriz
  • Coordinador de inventario y logística
  • Laboratorista de concreto
  • Ingeniero Topógrafo
  • Electricista
  • Banderillero

Panamá Oeste

  • Encargados de Medios y Marketing
  • Ayudante general de bodegas y chofer
