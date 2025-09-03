Descubre las nuevas vacantes del CCIAP y MITRADEL ya disponibles en septiembre 2025

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa , por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Vacantes destacadas en la CCIAP

Según explicó María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente se encuentran vacantes de empleo en reconocidas empresas como: Budger Rent Car, Huawei y Arcas Recursos Humanos. Entre los puestos disponibles se destacan:

Abogado

Ayudante General con licencia tipo D

Especialista en cuentas por pagar

Asistente Legal

Contador General CPA

Ofertas de empleo en MITRADEL

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), indicó que el portal empleospanama.gob.pa mantiene ofertas disponibles en la provincia de Panamá y otras regiones del país. Entre las vacantes destacan:

Panamá

Asistente de mantenimiento

Analista de Laboratorio / Química

Asesor de ventas y comercialización

Encargado de viaducto

Gestor de Cobros

Administrador de Contratos

Veterinario de productos y salud animal

Mecánico/ electromecánico automotriz

Coordinador de inventario y logística

Laboratorista de concreto

Ingeniero Topógrafo

Electricista

Banderillero

Panamá Oeste

Encargados de Medios y Marketing

Ayudante general de bodegas y chofer