Luna llena de septiembre podrá verse este domingo 7 en Panamá

La Luna llena de septiembre , conocida como “Luna de Cosecha” o “Luna de Maíz”, iluminará el cielo nocturno este fin de semana. Su nombre proviene de la tradición agrícola, cuando los campesinos aprovechaban su brillo para extender las jornadas de trabajo en el campo.

Esta noche se podrá observar la Luna llena

Esta noche podrá observarse la Luna llena de septiembre, y en algunas regiones del planeta estará acompañada de un eclipse lunar total.



Este fenómeno astronómico denominado como "Luna de cosecha" o "Luna de maíz", debe su nombre a la temporada en que los agricultores extendían… pic.twitter.com/f9FSolU1kn — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2025

En varias zonas del planeta, especialmente en la región oriental, este fenómeno coincidirá con un eclipse lunar total, también llamado “Luna de Sangre”. Este ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite y tiñéndolo de un tono rojizo característico.

Los astrónomos destacan que se trata de uno de los eventos más llamativos del año, ideal para la observación a simple vista o con telescopios.