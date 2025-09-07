ASTRONOMÍA Nacionales -  7 de septiembre de 2025 - 14:43

Luna llena de septiembre podrá verse este domingo 7 en Panamá

Esta noche se podrá observar la Luna llena de septiembre y un eclipse lunar total en algunas regiones.

Luna llena de septiembre podrá verse este domingo 7

Luna llena de septiembre podrá verse este domingo 7

AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Luna llena de septiembre, conocida como “Luna de Cosecha” o “Luna de Maíz”, iluminará el cielo nocturno este fin de semana. Su nombre proviene de la tradición agrícola, cuando los campesinos aprovechaban su brillo para extender las jornadas de trabajo en el campo.

Esta noche se podrá observar la Luna llena

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1964770265008615522&partner=&hide_thread=false

En varias zonas del planeta, especialmente en la región oriental, este fenómeno coincidirá con un eclipse lunar total, también llamado “Luna de Sangre”. Este ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite y tiñéndolo de un tono rojizo característico.

Los astrónomos destacan que se trata de uno de los eventos más llamativos del año, ideal para la observación a simple vista o con telescopios.

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional decomisa 39 paquetes de droga en contenedor procedente de Marruecos

IDAAN atiende reporte de rotura de tubería en San José, cerca de Condado del Rey

48 años de los Tratados Torrijos-Carter: símbolo de soberanía y dignidad panameña

Recomendadas

Más Noticias