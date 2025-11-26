Panamá Nacionales -  26 de noviembre de 2025 - 14:14

Explosión por escape de gas en Torres de Montserrat, Pueblo Nuevo, deja un herido

Explosión por escape de gas en Torres de Montserrat, Pueblo Nuevo, deja un hombre herido y obliga a evacuar a 1,000 residentes. Bomberos investigan el caso.

Explosión por escape de gas en Torres de Montserrat

Explosión por escape de gas en Torres de Montserrat

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una fuerte explosión registrada la tarde de este miércoles en el piso 21, apartamento D, del complejo Torres de Montserrat, en Pueblo Nuevo, a la altura del Instituto Comercial Panamá, dejó como resultado un hombre de 35 años con quemaduras y generó la evacuación inmediata de cientos de residentes.

Según informó el teniente Caled Rodríguez, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, la explosión fue causada por un escape de gas dentro del apartamento. El estallido también afectó a dos mascotas, que fueron atendidas por unidades de emergencia.

Rodríguez explicó que, como medida preventiva, se procedió al cierre de las llaves de gas del edificio mientras se realizaban las inspecciones necesarias para descartar otros riesgos.

image

Explosión por escape de gas en Torres de Montserrat deja un hombre herido y obliga a evacuar el edificio

En el complejo residen más de 1,000 personas, quienes fueron evacuadas de forma ordenada mientras las unidades bomberiles ejecutaban labores de ventilación, limpieza y verificación estructural del área afectada.

Los bomberos confirmaron que ya se inició una investigación formal para determinar con precisión las causas del incidente y evaluar si existen daños adicionales en otros apartamentos o en la infraestructura del edificio. Hasta el momento, no se han reportado otras personas lesionadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1993760024041042129&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT prohibe circulación de camiones a nivel nacional a partir del jueves 27 de noviembre

Visa para el Mundial 2026: embajador de EE. UU. insta a panameños a solicitar el trámite con anticipación

Llegan las Naviferias: IMA publica calendario y lista de lugares para las bolsas navideñas

Recomendadas

Más Noticias