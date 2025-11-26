Panamá Nacionales -  26 de noviembre de 2025 - 16:43

IFARHU continuará pago de prima de antigüedad a exfuncionarios desde este 27 de noviembre

El IFARHU solicita a los exfuncionarios incluidos en este proceso que se acerquen a la sede principal de la ciudad de Panamá.

Ana Canto
Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el pago de la prima de antigüedad para los exfuncionarios que laboraron en la entidad hasta los años 2020 y 2021, a partir del jueves 27 de noviembre.

Se trata de 23 colaboradores, cuyo desembolso asciende a B/. 212,849.57.

La institución solicita a los exfuncionarios incluidos en este proceso que se acerquen a la sede principal del IFARHU, en la ciudad de Panamá, para gestionar el cobro correspondiente.

