IFARHU continuará pago de prima de antigüedad a exfuncionarios desde este 27 de noviembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) iniciará el pago de la prima de antigüedad para los exfuncionarios que laboraron en la entidad hasta los años 2020 y 2021, a partir del jueves 27 de noviembre.

La institución solicita a los exfuncionarios incluidos en este proceso que se acerquen a la sede principal del IFARHU, en la ciudad de Panamá, para gestionar el cobro correspondiente.