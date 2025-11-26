Panamá Nacionales -  26 de noviembre de 2025 - 13:09

IFARHU anuncia nuevas regiones de pago del PASE-U a partir de la próxima semana

IFARHU recordó a los padres de familia y acudientes que, para retirar los pagos del PASE-U, es obligatorio presentar la cédula del estudiante.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el proceso de entrega de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) concluirá en la comarca Ngäbe Buglé.

La entidad recordó a los padres de familia y acudientes que, para retirar los cheques correspondientes, es obligatorio presentar la cédula del estudiante beneficiado.

Pagos del PASE-U en la comarca Ngäbe Buglé

Lunes 1 de diciembre

  • Peñón
  • El Bale
  • Alto de Jesús
  • Cerro Pelado
  • El Piro N° 1
  • El Paredón

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:
  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
