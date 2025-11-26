MINSA reporta caída de cielo raso y cortocircuitos en el Hospital Anita Moreno por fuertes lluvias

Hospital Anita Moreno del MINSA. MINSA

Por Ana Canto El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, debido al incremento de las lluvias en los últimos días, se produjo una filtración de agua hacia el cuarto de urgencias del Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, lo que ocasionó la caída de láminas del cielo raso y un cortocircuito.

La entidad señaló que, ante esta situación, se decidió trasladar a los pacientes a un área no afectada, donde permanecen actualmente, con el fin de garantizar su seguridad y la del personal de salud.

