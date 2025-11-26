MINSA reporta caída de cielo raso y cortocircuitos en el Hospital Anita Moreno por fuertes lluvias

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, debido al incremento de las lluvias en los últimos días, se produjo una filtración de agua hacia el cuarto de urgencias del Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, lo que ocasionó la caída de láminas del cielo raso y un cortocircuito.
“La empresa contratista se mantiene trabajando en la reparación de la filtración y en el revestimiento de la losa del cuarto de urgencias, con el fin de corregir el punto de ingreso del agua y asegurar las condiciones adecuadas del área. Por esta situación, no hubo pacientes ni personal de salud lesionados”, agrega la entidad.