MINSA reporta caída de cielo raso y cortocircuitos en el Hospital Anita Moreno por fuertes lluvias

El MINSA señaló que, ante esta situación, se decidió trasladar a los pacientes del Hospital Anita Moreno a un área no afectada.

Ana Canto
El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, debido al incremento de las lluvias en los últimos días, se produjo una filtración de agua hacia el cuarto de urgencias del Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, lo que ocasionó la caída de láminas del cielo raso y un cortocircuito.

La entidad señaló que, ante esta situación, se decidió trasladar a los pacientes a un área no afectada, donde permanecen actualmente, con el fin de garantizar su seguridad y la del personal de salud.

“La empresa contratista se mantiene trabajando en la reparación de la filtración y en el revestimiento de la losa del cuarto de urgencias, con el fin de corregir el punto de ingreso del agua y asegurar las condiciones adecuadas del área. Por esta situación, no hubo pacientes ni personal de salud lesionados”, agrega la entidad.

