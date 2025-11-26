Escuela para Padres 2025: calendario de talleres disponibles para la próxima semana

La próxima semana, el Ministerio de Educación (MEDUCA) iniciará los talleres del programa Escuela para Padres, bajo el tema “Escuchar para sanar”, con el objetivo de acompañar las emociones, fortalecer los lazos familiares y prevenir cualquier forma de maltrato.
Escuela para Padres 2025: calendario de los talleres presenciales
Martes 2 de diciembre
Regiones:
- Panamá Centro
- Panamá Oeste
- Panamá Este
- Panamá Norte
- San Miguelito
Miércoles 3 de diciembre
- Coclé
- Herrera
- Colón
- Veraguas
Jueves 4 de diciembre
- Bocas del Toro
- Chiriquí
- Los Santos
- Darién
Viernes 5 de diciembre - Comarcas
- Ngäbe Buglé
- Emberá - Wounaan
- Guna Yala
El taller tiene el mismo tema a nivel nacional, por lo cual, los padres de con varios hijos en los centros educativos pueden asistir a solo uno de estos.
Cada centro educativo enviará la convocatoria y horarios las modalidades de los talleres serán de manera presencial.