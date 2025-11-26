Panamá Nacionales -  26 de noviembre de 2025 - 11:03

Escuela para Padres 2025: calendario de talleres disponibles para la próxima semana

Los talleres de Escuela para Padres se desarrollarán en dos turnos: matutino y vespertino, en horario de 10:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

Escuela para Padres 2025 del MEDUCA.

Escuela para Padres 2025 del MEDUCA.

SITIO WEB DEL MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

La próxima semana, el Ministerio de Educación (MEDUCA) iniciará los talleres del programa Escuela para Padres, bajo el tema “Escuchar para sanar”, con el objetivo de acompañar las emociones, fortalecer los lazos familiares y prevenir cualquier forma de maltrato.

Las indicaciones se desarrollarán en dos turnos: matutino y vespertino, en horario de 10:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

Le podría interesar: MEDUCA: fecha límite para postular al Concurso General de Nombramientos 2026

Escuela para Padres 2025: calendario de los talleres presenciales

Martes 2 de diciembre

Regiones:

  • Panamá Centro
  • Panamá Oeste
  • Panamá Este
  • Panamá Norte
  • San Miguelito

Miércoles 3 de diciembre

  • Coclé
  • Herrera
  • Colón
  • Veraguas

Jueves 4 de diciembre

  • Bocas del Toro
  • Chiriquí
  • Los Santos
  • Darién

Viernes 5 de diciembre - Comarcas

  • Ngäbe Buglé
  • Emberá - Wounaan
  • Guna Yala

El taller tiene el mismo tema a nivel nacional, por lo cual, los padres de con varios hijos en los centros educativos pueden asistir a solo uno de estos.

Cada centro educativo enviará la convocatoria y horarios las modalidades de los talleres serán de manera presencial.

Embed - Ministerio de Educacion on Instagram: "Compartimos con ustedes el cronograma de las capacitaciones del programa Escuela para Padres: “Escuchar para Sanar”, un espacio creado para abrazar las emociones, fortalecer los lazos familiares y prevenir cualquier forma de maltrato. Este taller, impulsado por el Ministerio de Educación junto al Despacho de la Primera Dama, nace del poderoso mensaje de la historia de TILO, recordándonos que escuchar también es un acto de amor que transforma. CRONOGRAMA Martes 2 de diciembre: Regiones de Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte, San Miguelito. Miércoles 3 de diciembre: Regiones de Coclé, Herrera, Colón, Veraguas. Jueves 4 de diciembre: Regiones de Bocas del Toro, Chiriquí, Los Santos, Darién. Viernes 5 de diciembre: Regiones de Comarca Ngäbe Buglé, Emberá Wounaan, Gunayala. #LaHistoriaDeTilo #NoEstásSolo #SomosMeduca #EducaEscuchaActúa"
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Hospital Nicolás A. Solano se convierte en el primero del Minsa en aceptar pagos con tarjeta

Copa Airlines y FEPAFUT lanzan concurso "El avión de la Sele" para el diseño del avión rumbo al Mundial 2026

ATTT prohibe circulación de camiones a nivel nacional a partir del jueves 27 de noviembre

Recomendadas

Más Noticias