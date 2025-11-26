Escuela para Padres 2025: calendario de talleres disponibles para la próxima semana

La próxima semana, el Ministerio de Educación (MEDUCA) iniciará los talleres del programa Escuela para Padres , bajo el tema “Escuchar para sanar”, con el objetivo de acompañar las emociones, fortalecer los lazos familiares y prevenir cualquier forma de maltrato.

Las indicaciones se desarrollarán en dos turnos: matutino y vespertino, en horario de 10:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

Le podría interesar: MEDUCA: fecha límite para postular al Concurso General de Nombramientos 2026

Escuela para Padres 2025: calendario de los talleres presenciales

Martes 2 de diciembre

Regiones:

Panamá Centro

Panamá Oeste

Panamá Este

Panamá Norte

San Miguelito

Miércoles 3 de diciembre

Coclé

Herrera

Colón

Veraguas

Jueves 4 de diciembre

Bocas del Toro

Chiriquí

Los Santos

Darién

Viernes 5 de diciembre - Comarcas

Ngäbe Buglé

Emberá - Wounaan

Guna Yala

El taller tiene el mismo tema a nivel nacional, por lo cual, los padres de con varios hijos en los centros educativos pueden asistir a solo uno de estos.

Cada centro educativo enviará la convocatoria y horarios las modalidades de los talleres serán de manera presencial.