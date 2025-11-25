MEDUCA: fecha límite para postular al Concurso General de Nombramientos 2026

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que las postulaciones para el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores del año escolar 2026 se extenderán hasta el martes 2 de diciembre, a través del sitio web Concurso de Nombramiento.
Para consultas, los aspirantes pueden comunicarse a los teléfonos 517-0422, 517-0430 y 517-0414.
Calendario de proceso de nombramientos de profesores 2026
- Apertura de postulaciones del lunes 24 de noviembre al martes 2 de diciembre.
- Miércoles 3 de diciembre: entrega de docentes aspirantes a las vacantes de orientación a la Dirección Nacional de Recursos Humanos.
- Jueves 4 de diciembre: envío de enlace de conexión para la inducción de orientación a los docentes aspirantes vía correo electrónico a través del sitio web www.educapanama.edu.pa.
- Del 5 al 11 de diciembre: curso de inducción de orientación en servicio - plataforma Teams.
- Viernes 12 de diciembre: prueba de conocimientos generales para los aspirantes que hayan asistido al curso de inducción de orientación en servicio en el Colegio La Salle.
- Del 16 al 18 de diciembre: entrevistas orales y escritas (presencial).
- Viernes 19 de diciembre: el equipo evaluador preparará un informe con los resultados del proceso para la entrega a la Dirección de Recursos Humanos.