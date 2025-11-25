Panamá Nacionales -  25 de noviembre de 2025 - 09:58

MEDUCA: fecha límite para postular al Concurso General de Nombramientos 2026

El MEDUCA abrió este lunes el proceso de postulaciones para el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores del año escolar 2026.

MEDUCA anuncia fecha límite para postular al Concurso General de Nombramientos 2026.

Ana Canto
Ana Canto

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que las postulaciones para el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores del año escolar 2026 se extenderán hasta el martes 2 de diciembre, a través del sitio web Concurso de Nombramiento.

Para consultas, los aspirantes pueden comunicarse a los teléfonos 517-0422, 517-0430 y 517-0414.

Calendario de proceso de nombramientos de profesores 2026

  • Apertura de postulaciones del lunes 24 de noviembre al martes 2 de diciembre.
  • Miércoles 3 de diciembre: entrega de docentes aspirantes a las vacantes de orientación a la Dirección Nacional de Recursos Humanos.
  • Jueves 4 de diciembre: envío de enlace de conexión para la inducción de orientación a los docentes aspirantes vía correo electrónico a través del sitio web www.educapanama.edu.pa.
  • Del 5 al 11 de diciembre: curso de inducción de orientación en servicio - plataforma Teams.
  • Viernes 12 de diciembre: prueba de conocimientos generales para los aspirantes que hayan asistido al curso de inducción de orientación en servicio en el Colegio La Salle.
  • Del 16 al 18 de diciembre: entrevistas orales y escritas (presencial).
  • Viernes 19 de diciembre: el equipo evaluador preparará un informe con los resultados del proceso para la entrega a la Dirección de Recursos Humanos.
Vacantes docentes en PROVEL: MEDUCA abre el Concurso General de Nombramientos 2026

Meduca abre Concurso General de Nombramientos con nuevos requisitos

Meduca evalúa estrategias para reducir riesgos en escuelas de la Comarca Ngäbe Buglé

