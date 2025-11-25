Presidente Mulino, sanciona Ley que modifica el examen de barra para ejercer la abogacía en Panamá

El presidente José Raúl Mulino sancionó el 24 de noviembre la Ley 500 , que introduce modificaciones a la Ley 350 de 2022 sobre el ejercicio de la abogacía en Panamá. La aprobación se dio luego de que el mandatario vetara inicialmente la norma por considerarla inconveniente, y de que la Asamblea Nacional la aprobara nuevamente por insistencia.

Ley 500 modifica examen de barra para ejercer la abogacía en Panamá

image

La nueva ley incorpora cambios significativos en los requisitos para ejercer la profesión de abogado en el país. Entre los puntos más relevantes está la regulación del examen de idoneidad conocido como examen de barra, que deja de ser obligatorio. Además, se deroga el artículo 5 de la legislación anterior y se modifican artículos como el 2 y el 9, relacionados con los procedimientos y criterios de certificación profesional.

Con estas reformas, el marco legal que regula la práctica del derecho en Panamá experimenta ajustes orientados a redefinir el proceso de acceso a la profesión y su mecanismo de acreditación.