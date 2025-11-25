Presidente Mulino sanciona ley que abre al público el Registro Oficial de Ofensores Sexuales

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino , sancionó la Ley 501, que permite el acceso público al Registro Oficial de Ofensores Sexuales. Esta normativa surge de una propuesta de ley presentada por la diputada de la coalición Vamos, Paulette Thomas.

El registro contendrá información detallada de las personas mayores de edad que hayan sido condenadas o se encuentren cumpliendo condena, mediante sentencia debidamente ejecutoriada, por delitos contra la libertad e integridad sexual en sus distintas modalidades, así como por tráfico de menores de edad y trata de personas con fines de explotación sexual.

La iniciativa busca fortalecer la prevención situacional del delito y facilitar la emisión de certificados de no agresor sexual.

El Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales estará a cargo del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Esta instancia deberá mantener una base de datos actualizada y almacenada de manera segura, con la información correspondiente a las personas mayores de edad condenadas o que se encuentren cumpliendo dichas condenas.