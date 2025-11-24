Presidente  José Raúl Mulino recibe a los finalistas del Concurso Nacional de Oratoria 2025.

Este lunes 24 de noviembre, el presidente José Raúl Mulino recibió en el Palacio de las Garzas a los participantes del Concurso Nacional de Oratoria 2025, entre ellos a la ganadora, Sofía Araujo, del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles, en la provincia de Chiriquí.

"Su talento refleja la fuerza de nuestra juventud y nuestro compromiso de impulsar su desarrollo. Seguimos abriendo puertas para que más jóvenes participen en espacios que fortalezcan su voz y su crecimiento", destacó el Presidencia.

La vigésima edición del certamen estuvo centrada en el tema “Alfabetización Constitucional: El poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva Constitución para el Panamá que soñamos”, una propuesta que invitó a reflexionar sobre la importancia del conocimiento cívico y el rol de la juventud en el fortalecimiento democrático del país.

De los 60 estudiantes preseleccionados a nivel nacional, 15 finalistas representaron a las 16 regiones escolares durante la gala final.

Los participantes fueron evaluados bajo criterios como contenido, proyección, lenguaje, investigación, enfoque, estructura, argumentación, dicción y dominio escénico, entre otros elementos clave para medir la calidad oratoria.