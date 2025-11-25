Panamá Nacionales -  25 de noviembre de 2025 - 17:45

Trabaja como capataz y supervisor en el Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció nuevas vacantes para esta última semana de noviembre.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció nuevas vacantes en áreas de ingeniería, gerencia, inspección de seguridad, idiomas y otros cargos técnicos y administrativos.

Vacantes en el Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal

  • Ingeniero de puente
  • Ingeniero de Control de Costos y Planificación
  • Gerente de Calidad Diseño y Auditoria
  • Ingeniero Estructural
  • Capataz
  • Ingeniero de Sitio
  • Encargada de Viaductos
  • Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional Bilingüe
  • Traductor inglés - mandarín - español
  • Inspector de seguridad

¿Cómo postular a las vacantes del Consorcio Cuarto Puente?

  • Ingresa al portal oficial del MITRADEL: https://empleospanama.gob.pa/
  • Crea una cuenta con tus datos personales.
  • Completa tu perfil profesional.
  • Adjunta tu hoja de vida actualizada.
  • Postúlate a la vacante de tu interés.
