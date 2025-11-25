¡Alarmante! Mujer relata intento de femicidio por parte de su pareja en la comarca Ngäbe Buglé

Mujer relata intento de femicidio por parte de su pareja en la comarca Ngäbe Buglé.

En la comunidad de Agua de Salud, en el distrito de Nurum, comarca Ngäbe Buglé, una madre de seis hijos logró salvarse de un intento de femicidio por parte de su pareja durante una discusión.

La afectada, Magdiel Miranda, denunció que su esposo la agredió físicamente, golpeándola y pateándola, además de arrastrarla fuera de su vivienda mientras la amenazaba con un cuchillo. Relató que, pese a pedirle que la soltara, él continuó con la agresión, causándole heridas en su cuerpo.

Según el testimonio, su pareja llegó a advertirle que la mataría mientras sostenía el arma blanca. En ese momento, uno de sus hijos se abalanzó sobre ella para abrazarla. Tras este acto, el agresor huyó del lugar. Magdiel presentó la denuncia ante las autoridades, quienes posteriormente lograron su captura. Actualmente, el hombre permanece bajo detención provisional.

La mujer, de origen indígena y residente en un área de difícil acceso, pidió el apoyo de las instituciones para garantizar protección a las mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar y amenazas.

Magdiel también hizo un llamado a las mujeres a no tener miedo y denunciar cualquier acto de violencia del que sean víctimas.

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha destinada a visibilizar el problema a nivel global y a promover acciones para su erradicación.