Condenan a 37 años de prisión al autor del femicidio de Paola Chávez en La Chorrera.

Este jueves 13 de noviembre se confirmó la condena del autor del femicidio de Paola Chávez , la joven de 37 años asesinada por su expareja sentimental el 2 de septiembre de 2025 en su residencia ubicada en Las Praderas de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste.

En la audiencia de acumulación de procesos se llegó a un acuerdo de pena, mediante el cual se impuso al acusado la pena máxima de 30 años por el delito de femicidio y siete años adicionales por violencia doméstica.

Días antes de su asesinato, la víctima había solicitado una boleta de alejamiento en contra del agresor.

La madre de Paola está solicitando la patria potestad de un menor de edad que quedó en orfandad tras la muerte de su madre y que no estará bajo la tutela de su padre, debido a que este permanecerá en prisión.