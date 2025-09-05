Panamá Oeste Nacionales -  5 de septiembre de 2025 - 12:34

Femicidio en Arraiján: imputan cargos a hombre por violencia doméstica y asesinato

Un hombre fue imputado por femicidio y violencia doméstica tras presuntamente asesinar a su expareja en Altos de Las Praderas, Arraiján.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre fue imputado por homicidio y violencia doméstica en relación con el femicidio de su expareja de 35 años en la barriada Altos de Las Praderas, en Arraiján, Panamá Oeste. El imputado compareció ante la audiencia de garantías para la formalización de los cargos.

Imputan cargos por femicidio a hombre en Arraiján

Según los antecedentes del caso, la víctima había solicitado una orden de protección ante amenazas recibidas, apenas un día antes de ser hallada sin vida en su residencia. El hecho ha generado alarma y preocupación por la violencia de género en el país.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer los detalles del crimen. Mientras tanto, organizaciones sociales reiteran el llamado a fortalecer políticas de prevención y atención a la violencia doméstica en Panamá. Este caso se suma a la creciente preocupación por los femicidios y la necesidad de medidas efectivas para proteger a mujeres en situación de riesgo.

