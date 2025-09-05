Panamá Nacionales -  5 de septiembre de 2025 - 09:08

No te lo pierdas: Agroferias del IMA para este sábado 6 de septiembre

El IMA realizará durante el sábado 6 de septiembre las agroferias, para que los consumidores puedan conseguir productos a bajo precio

Agroferias del IMA 

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará el sábado 6 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Agroferia del IMA para el sábado 6 de septiembre

Herrera

  • Terrenos de la Feria del Ganado Lechero, corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré
Importante recordar que las agroferias, agrotiendas y distribuidoras a nivel nacional permanecerán suspendidas del 1 al 5 de septiembre debido a labores de logística interna en sus instalaciones. Durante ese período, se realizaron trabajos como la limpieza de bodegas y depósitos, el levantamiento de inventario y la elaboración de registros e informes.

En esta nota:
