IMA recibe traslado de partida para comprar el arroz que se venderá en las Naviferias

El director del IMA, Nilo Murillo, sustentó ante la Comisión el Presupuesto proyectado para la vigencia fiscal de 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por 19 millones de dólares, solicitado por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Los fondos estarán destinados a la compra de arroz y a la ejecución del programa de Naviferias.

El director del IMA, Nilo Murillo, sustentó el presupuesto proyectado para la vigencia fiscal de 2026.

