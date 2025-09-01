IMA recibe traslado de partida para comprar el arroz que se venderá en las Naviferias

IMA recibe traslado de partida para comprar el arroz que se vendrá en las Naviferias.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por 19 millones de dólares, solicitado por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Los fondos estarán destinados a la compra de arroz y a la ejecución del programa de Naviferias.