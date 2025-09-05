Panamá Nacionales -  5 de septiembre de 2025 - 14:38

¡Atento Panamá Oeste! MITRADEL busca profesionales del derecho para la nueva Justicia Comunitaria de Paz

MITRADEL informó que se encuentra en la búsqueda de profesionales del derecho para reclutar al nuevo personal de la Justicia Comunitaria de Paz.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) informó que se encuentra en la búsqueda de profesionales del derecho en la provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de reclutar nuevo personal para la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz.

Entre las vacantes disponibles se encuentran:

  • Abogados
  • Notificadores
  • Secretarios judiciales
  • Personal administrativo

Las personas interesadas pueden registrarse y postularse a través del sitio web oficial: https://empleospanama.gob.pa/.

Durante la firma de un acuerdo entre MITRADEL y el Ministerio de Gobierno, se acordó la apertura de estas oportunidades de empleo.

