¡Atento Panamá Oeste! MITRADEL busca profesionales del derecho para la nueva Justicia Comunitaria de Paz

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) informó que se encuentra en la búsqueda de profesionales del derecho en la provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de reclutar nuevo personal para la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz.
- Abogados
- Notificadores
- Secretarios judiciales
- Personal administrativo
Las personas interesadas pueden registrarse y postularse a través del sitio web oficial: https://empleospanama.gob.pa/.
Durante la firma de un acuerdo entre MITRADEL y el Ministerio de Gobierno, se acordó la apertura de estas oportunidades de empleo.