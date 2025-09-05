Bomberos inspeccionan túnel de la Línea 3 del Metro para reforzar planes de evacuación

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) realizaron una inspección en la construcción del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá, con el objetivo de reforzar los planes de evacuación y seguridad en este tramo estratégico bajo el Canal de Panamá.

Bomberos verifican seguridad en el túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá

La acción forma parte de los protocolos de seguridad que buscan garantizar la protección de los trabajadores, así como de la población una vez que la línea esté operativa.

El BCBRP mantiene un seguimiento constante en proyectos de infraestructura crítica, asegurando que cumplan con las normas nacionales e internacionales de seguridad.