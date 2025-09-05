Panamá Oeste Nacionales -  5 de septiembre de 2025 - 16:05

Bomberos inspeccionan túnel de la Línea 3 del Metro para reforzar planes de evacuación

El BCBRP realizó una inspección en el túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá, asegurando planes de evacuación bajo el Canal de Panamá.

Bomberos inspeccionan túnel de la Línea 3 del Metro

Bomberos inspeccionan túnel de la Línea 3 del Metro

@BCBRP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) realizaron una inspección en la construcción del túnel de laLínea 3 del Metro de Panamá, con el objetivo de reforzar los planes de evacuación y seguridad en este tramo estratégico bajo el Canal de Panamá.

Bomberos verifican seguridad en el túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1964068214041727313&partner=&hide_thread=false

La acción forma parte de los protocolos de seguridad que buscan garantizar la protección de los trabajadores, así como de la población una vez que la línea esté operativa.

El BCBRP mantiene un seguimiento constante en proyectos de infraestructura crítica, asegurando que cumplan con las normas nacionales e internacionales de seguridad.

En esta nota:
Seguir leyendo

Metro de Panamá anuncia cierres parciales en Panamá Oeste, por construcción en Línea 3

MEF anuncia fecha del segundo sorteo de la Lotería Fiscal: ¿Qué facturas se aceptan?

CSS traslada Dirección Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional a nueva sede en Calidonia

Recomendadas

Más Noticias