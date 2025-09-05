Panamá Nacionales -  5 de septiembre de 2025 - 15:57

MEF anuncia fecha del segundo sorteo de la Lotería Fiscal: ¿Qué facturas se aceptan?

El MEF invita a participar en el segundo sorteo de la Lotería Fiscal 2025. Se aceptan facturas del 28 de agosto al 23 de octubre.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la realización del segundo sorteo de la Lotería Fiscal 2025, en el que los ciudadanos podrán participar con facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025.

Para concursar, los interesados deben introducir cinco facturas válidas en un sobre cerrado, indicando en la parte frontal la siguiente información:

  • Nombre completo
  • Número de cédula de identidad personal
  • Número de teléfono de contacto
  • Correo electrónico
  • Dirección residencial

El MEF recordó a la ciudadanía que se mantenga informada a través de sus canales y redes oficiales, donde se darán a conocer los detalles del sorteo y los premios a entregar. La Lotería Fiscal busca incentivar a los consumidores a solicitar facturas y fortalecer la cultura tributaria en Panamá.

