MEF anuncia fecha del segundo sorteo de la Lotería Fiscal: ¿Qué facturas se aceptan?

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) anunció la realización del segundo sorteo de la Lotería Fiscal 2025, en el que los ciudadanos podrán participar con facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025.

MEF anuncia segundo sorteo de la Lotería Fiscal 2025

Participa en el segundo sorteo de la Lotería Fiscal! Las facturas válidas serán las emitidas del 28 de agosto al 23 de octubre de 2025. Recuerda que al colocar las 5 facturas dentro de un sobre cerrado, debes escribir en la parte frontal la siguiente información:

Para concursar, los interesados deben introducir cinco facturas válidas en un sobre cerrado, indicando en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo

Número de cédula de identidad personal

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico

Dirección residencial

El MEF recordó a la ciudadanía que se mantenga informada a través de sus canales y redes oficiales, donde se darán a conocer los detalles del sorteo y los premios a entregar. La Lotería Fiscal busca incentivar a los consumidores a solicitar facturas y fortalecer la cultura tributaria en Panamá.