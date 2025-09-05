Gustavo Petro califica de "asesinato" ataque de EE.UU. en el Caribe que dejó 11 muertos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , calificó este viernes como “un asesinato” el ataque estadounidense contra una supuesta lancha narcotraficante en el mar Caribe, que según el gobierno de Donald Trump dejó once muertos.

El ataque, informado por EE.UU. el martes, se dirigió a una lancha rápida tripulada por presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, dentro de un despliegue de buques de guerra en el Caribe para combatir el narcotráfico.

Gustavo Petro: “Asesinato” el ataque de EE.UU. contra presuntos narcos en el Caribe

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1964073553541931322&partner=&hide_thread=false El presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró este viernes como "un asesinato" el ataque estadounidense contra una supuesta lancha narcotraficante en el Caribe, en el que murieron once personas según el gobierno de Donald Trump.



El presidente de Estados Unidos informó… pic.twitter.com/Ybn5ndTTcS — Telemetro Reporta (@TReporta) September 5, 2025

Petro afirmó en X que la acción militar debía haberse centrado en capturar a los sospechosos, sin recurrir a la muerte, y recordó que la colaboración de Colombia en la lucha contra el narcotráfico “se supedita al derecho internacional”.

El gobierno estadounidense, por su parte, amplió sus operaciones: la semana pasada desplegó siete buques de guerra y anunció el envío de diez aviones caza a Puerto Rico. Venezuela denunció la presencia de fuerzas estadounidenses como una amenaza, llamando a militares reservistas a integrarse a sus filas.

Washington también incrementó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de ser “fugitivo” de la justicia estadounidense y liderar una organización criminal.

FUENTE: AFP