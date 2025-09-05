Kim Jong Un reafirma a Xi Jinping su voluntad de fortalecer lazos con China

El líder norcoreano, Kim Jong Un , expresó al presidente chino, Xi Jinping, su “firme voluntad” de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre Corea del Norte y China, durante un encuentro celebrado en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

La reunión se dio tras la participación de ambos mandatarios en un desfile militar conmemorativo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el que también estuvo presente el presidente ruso, Vladimir Putin.

Kim Jong Un y su alianza con Xi Jinping junto a Putin

El líder norcoreano, Kim Jong Un, le manifestó al presidente chino, Xi Jinping, su "firme voluntad" de "desarrollar constantemente" las relaciones bilaterales, según informaron medios estatales el viernes, luego de la reunión de ambos mandatarios en Pekín.



Según la agencia estatal norcoreana KCNA, Kim subrayó que los vínculos entre Corea del Norte y China “no pueden cambiar, independientemente de cómo evolucione la situación internacional”, destacando que el Partido de los Trabajadores de Corea y el gobierno norcoreano mantienen la determinación de “desarrollar progresivamente” la relación estratégica con Pekín.

Por su parte, Xi Jinping resaltó la amistad histórica entre ambas naciones, que se remonta a la Guerra de Corea en la década de 1950, y reiteró el apoyo de China al régimen norcoreano, considerado su aliado político y económico más cercano.

FUENTE: AFP