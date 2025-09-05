Pago de luz en Merca Panamá: arrendatarios no descartan posibles aumentos en productos

A partir de 2026, los arrendatarios de Merca Panamá deberán pagar el consumo de electricidad mediante medidores individuales, informó el gerente de la instalación, José Ramos, durante las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional. La medida busca registrar el consumo real de luz y mejorar la eficiencia en el uso del servicio en el mercado ubicado en la vía Cincuentenario.

Merca Panamá cobrará luz a arrendatarios a partir de 2026

Merca Panamá TReporta

Ramos indicó que algunos comerciantes cuentan con más de cinco neveras y contenedores refrigerados, los cuales actualmente utilizan sin costo. La implementación de los medidores permitirá un ahorro estimado de 3 millones de dólares para Merca Panamá, especialmente ante los recortes presupuestarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los arrendatarios reconocieron la necesidad de la medida, pero no descartan trasladar parte del costo de la electricidad al precio de sus productos, como respuesta al nuevo esquema de cobro.