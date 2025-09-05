EE.UU. advierte que impondrá restricciones de visados a centroamericanos que colaboren con China

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) anunció una nueva política de restricciones de visados dirigida a ciudadanos de América Central que actúen en representación del Partido Comunista Chino (PCC) y participen en actividades que busquen socavar el Estado de derecho en la región.

La medida se aplicará tanto a quienes actualmente colaboren con el PCC como a ciudadanos centroamericanos que hayan participado previamente en estas acciones. Según la disposición, estas personas y sus familiares directos quedarán inhabilitados para ingresar a Estados Unidos.

EE.UU. aplicará restricciones de visados a centroamericanos

Visa - @USEmbPAN.jpg 2.jpg @USEmbPAN

El comunicado oficial destaca que estas acciones forman parte del compromiso de la administración estadounidense de contrarrestar la influencia corrupta de China en Centroamérica, proteger los intereses de seguridad nacional y garantizar la prosperidad económica regional.

Las restricciones se sustentan en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que otorga facultades para impedir la entrada de personas consideradas como una amenaza para la política exterior del país.

El Departamento de Estado advirtió que continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y legales disponibles para promover la seguridad y estabilidad en el hemisferio. Ver comunicado oficial del Departamento de Estado