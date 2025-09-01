Venezuela bajo presión: Maduro denuncia presencia de ocho barcos y un submarino de EE.UU.

El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro, aseguró este lunes que su país enfrenta la “mayor amenaza que se haya visto en el continente en 100 años”, tras denunciar que ocho barcos militares de Estados Unidos, un submarino y 1,200 misiles apuntan hacia territorio venezolano.

Las declaraciones se dieron en un encuentro con la prensa internacional en Caracas, donde Maduro calificó la acción como una “amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1,200 misiles apuntan hacia su país, al reaccionar al despliegue antinarcóticos anunciado por Washington en aguas del Caribe.



El mandatario aseguró que ante la llamada “máxima presión militar” de Washington, su gobierno ha declarado la “máxima preparación para la defensa de Venezuela”.

La tensión se incrementó luego de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico. Posteriormente, la administración de Donald Trump anunció un despliegue militar en aguas del Caribe, enfocado en operaciones antinarcóticos.

“Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes ni amenazas de ningún signo”, puntualizó Maduro.

