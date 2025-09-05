Marruecos se convierte en la primera selección africana clasificada al Mundial 2026

La selección de Marruecos se convirtió este viernes en la primera nación africana en clasificar al Mundial 2026, tras vencer 5-0 a Níger en Rabat, durante la fase de clasificación de la zona África.

Marruecos asegura su pase al Mundial 2026 tras goleada a Níger

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1964075544947151174&partner=&hide_thread=false Marruecos se clasificó al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá después de su victoria 5-0 ante Níger, este viernes en Rabat, en la fase de clasificación de la zona África, convirtiéndose así en la primera nación de ese continente en asegurar su presencia en la cita del… pic.twitter.com/2x86efIgjs — Telemetro Reporta (@TReporta) September 5, 2025

Los goles fueron obra del centrocampista Ismael Saibari (PSV Eindhoven, 29’ y 38’), los delanteros Ayoub El Kaabi (Olympiakos, 50’) y Hamza Igamane (Lille, 68’), y del volante Azzedine Ounahi (Girona, 84’), asegurando a los Leones del Atlas el primer lugar del grupo E.

Con esta victoria, Marruecos logra su tercera clasificación consecutiva a una Copa del Mundo, sumando un total de seis participaciones: 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 y 2022.

Marruecos ostenta hitos históricos: fue el primer país africano en superar la primera fase, en México 1986, y también el primero en alcanzar las semifinales de un Mundial, durante su destacada actuación en Catar 2022. Con la clasificación marroquí, ya son 17 selecciones aseguradas para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

FUENTE: AFP