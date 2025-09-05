Luis Suárez sancionado seis fechas en Leagues Cup tras escupir a rival en la final

El delantero Luis Suárez fue sancionado este viernes con seis fechas de suspensión en la Leagues Cup, tras escupir a un rival en la final del torneo el pasado domingo, en un nuevo episodio polémico del veterano goleador uruguayo.

La sanción implica que Suárez, de 38 años, se pierda la totalidad de la próxima edición del torneo, que reúne a 36 clubes de México y la Major League Soccer (MLS), según informó la organización en un comunicado.

Para disputar la final del torneo en el formato actual, los equipos deben jugar tres partidos de fase de grupos y tres eliminatorios, incluida la final. Sin embargo, Suárez podría no cumplir la sanción, ya que su contrato con Inter Miami finaliza en diciembre y aún no se han iniciado negociaciones para renovarlo.

La MLS se reservó el derecho de imponer sanciones adicionales a jugadores y cuerpo técnico involucrados en la gresca ocurrida al término de la final entre Inter Miami y Seattle Sounders, equipo que ganó el título 3-0.

FUENTE: AFP