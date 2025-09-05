Panamá vs. Guatemala: Pandeportes da mantenimiento al césped del Rommel Fernández previo

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) anunció que este fin de semana se realizarán trabajos de mantenimiento en el césped del estadio Rommel Fernández Gutiérrez, previo al partido Panamá vs Guatema .

Mantenimiento del césped en el Rommel Fernández previo al Panamá vs. Guatemala

El Instituto Panameño de Deportes (@pandeportes), informó que este fin de semana se realizarán trabajos de mantenimiento en el césped del estadio Rommel Fernández Gutiérrez.



Durante el proceso, la grama adquirirá una tonalidad rojiza que no afectará su estado óptimo para el… pic.twitter.com/oOW6d5OrK5 — Rpc Radio (@rpc_radio) September 5, 2025

Durante el proceso, la grama adquirirá una tonalidad rojiza, efecto normal del tratamiento, que no afectará su estado óptimo para el partido entre Panamá y Guatemala, programado para el lunes 8 de septiembre, en el marco de la Ronda Final de las Eliminatorias de la Concacaf.

El mantenimiento busca garantizar que el coloso de Juan Díaz esté en condiciones adecuadas para recibir tanto a la Selección Nacional como a la afición que acompañará al equipo en un duelo clave rumbo al Mundial.