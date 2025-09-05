Panamá Deportes -  5 de septiembre de 2025 - 15:49

Panamá vs. Guatemala: Pandeportes da mantenimiento al césped del Rommel Fernández previo

El Rommel Fernández recibe mantenimiento este fin de semana; la grama lucirá rojiza, pero estará lista para el Panamá vs. Guatemala del 8 de septiembre.

Panamá vs. Guatemala

Panamá vs. Guatemala

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) anunció que este fin de semana se realizarán trabajos de mantenimiento en el césped del estadio Rommel Fernández Gutiérrez, previo al partido Panamá vs Guatema.

Mantenimiento del césped en el Rommel Fernández previo al Panamá vs. Guatemala

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rpc_radio/status/1964064922561544286&partner=&hide_thread=false

Durante el proceso, la grama adquirirá una tonalidad rojiza, efecto normal del tratamiento, que no afectará su estado óptimo para el partido entre Panamá y Guatemala, programado para el lunes 8 de septiembre, en el marco de la Ronda Final de las Eliminatorias de la Concacaf.

El mantenimiento busca garantizar que el coloso de Juan Díaz esté en condiciones adecuadas para recibir tanto a la Selección Nacional como a la afición que acompañará al equipo en un duelo clave rumbo al Mundial.

En esta nota:
Seguir leyendo

Cumbre Panamá-Japón: acuerdan vuelo directo y programa laboral bilateral

Inteligencia artificial para salvar vidas: la apuesta de Maxia por la salud en Panamá

Panamá recupera piezas arqueológicas de hasta 1,500 años desde Países Bajos

Recomendadas

Más Noticias