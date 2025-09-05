Inteligencia artificial para salvar vidas: la apuesta de Maxia por la salud en Panamá

En Panamá, la lucha contra las enfermedades crónicas y el cáncer está dando un paso decisivo gracias a la incorporación de la inteligencia artificial en el sistema de salud público y privado en Panamá. Maxia Latam, empresa panameña con más de una década de experiencia en proyectos de alto impacto social, lidera esta transformación con soluciones que no solo modernizan la infraestructura tecnológica, sino que salvan vidas.

Uno de los hitos más relevantes es la renovación y ampliación del sistema de información e imágenes de radiología en una de las instituciones más grandes del país, que hoy conecta hospitales de todos los niveles de atención a nivel nacional. Gracias a esta red, millones de panameños pueden acceder a diagnósticos radiológicos sin importar su ubicación geográfica, reduciendo drásticamente los tiempos de espera de informe de 90 a 8 días.

Pero la innovación va más allá. En alianza con Lunit, referente mundial en inteligencia artificial aplicada a radiología, Maxia ha incorporado algoritmos avanzados que permiten la detección temprana de cáncer de mama y hasta 11 patologías asociadas a problemas pulmonares. Estos modelos analizan imágenes médicas con un nivel de precisión capaz de identificar lesiones que podrían pasar inadvertidas en etapas iniciales, cuando el tratamiento es más efectivo y menos invasivo.

mamo horizontal (1)[48] Maxia ha incorporado algoritmos avanzados que permiten la detección temprana de cáncer de mama. Cortesía

El sistema no solo beneficia a los pacientes, el impacto es integral:

Empodera a los médicos, proporcionándoles herramientas de apoyo para diagnósticos más rápidos y certeros.

Optimiza recursos hospitalarios, priorizando casos según el nivel de riesgo.

Previene complicaciones al permitir intervenciones tempranas que mejoran el pronóstico y reducen costos de tratamiento.

La inteligencia artificial también se integra de forma natural con Bieni, la plataforma de salud digital desarrollada por Maxia que centraliza la información médica y permite un seguimiento más completo y continuo del paciente. Ahora, Bieni potencia esta experiencia con BIA, su asistente de inteligencia artificial especializado en el historial médico del usuario. BIA analiza datos clínicos, resultados de laboratorio, antecedentes y patrones de salud para anticipar riesgos, sugerir controles preventivos y guiar tanto a pacientes como a médicos en la toma de decisiones informadas.

biamaxia Bieni potencia esta experiencia con BIA, su asistente de inteligencia artificial. Cortesía

bia La inteligencia artificial también se integra de forma natural con Bieni, la plataforma de salud digital desarrollada por Maxia. Cortesía

De esta manera, Bieni, acompañada de recomendaciones y un plan de acción adaptado a las necesidades específicas de cada paciente. Esto convierte la información en acciones concretas, impulsando la prevención y mejorando la calidad de vida.

Para Maxia, este proyecto reafirma su misión: usar la tecnología para transformar realidades. No se trata solo de instalar sistemas o equipos, sino de generar un cambio cultural en la forma de abordar la salud, colocando la prevención y la detección temprana en el centro de la estrategia.

Como lo resume Peter Díaz, CEO y Fundador de Maxia: “Cada diagnóstico temprano es una oportunidad de vida. Y cada vida que salvamos, es la verdadera medida del éxito de la tecnología”