Guardaparques y Policía Ambiental recolectan más de 70 libras de desechos en Coiba

Guardaparques de MiAmbiente y la Policía Ambiental realizaron la primera jornada de limpieza de playas en el Parque Nacional Coiba.

Guardaparques y Policía Ambiental recolectan desechos en Coiba.

Guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la Policía Ambiental realizaron la primera jornada de limpieza de playas en el Parque Nacional Coiba, durante la cual se recolectaron 12 bolsas con más de 70 libras de desechos.

