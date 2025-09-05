Guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la Policía Ambiental realizaron la primera jornada de limpieza de playas en el Parque Nacional Coiba, durante la cual se recolectaron 12 bolsas con más de 70 libras de desechos.
Panamá Nacionales - 5 de septiembre de 2025 - 15:02
Guardaparques y Policía Ambiental recolectan más de 70 libras de desechos en Coiba
Guardaparques de MiAmbiente y la Policía Ambiental realizaron la primera jornada de limpieza de playas en el Parque Nacional Coiba.
Te puede interesar:
TR Verde: Guardaparques, los guardianes de la naturaleza
En esta nota: