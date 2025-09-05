Capturan en Juan Díaz a mujer acusada de múltiples estafas con terrenos falsos y productos inexistentes

Una mujer de 39 años, con nueve oficios pendientes por casos de estafa, fue aprehendida en el corregimiento de Juan Díaz, según informó la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte, la mujer se hacía pasar como promotora de bienes raíces, ofreciendo la venta de terrenos inexistentes y propiedades ajenas utilizando documentos falsificados.

Además, se presentaba como vendedora de insumos médicos, cobrando por pedidos de productos que nunca eran entregados. También ofrecía supuestos servicios de mantenimiento y limpieza en PH, por los cuales solicitaba pagos sin prestar los servicios prometidos.

Tras su aprehensión, fue puesta a órdenes del Ministerio Público, y en audiencia de garantías se le decretó la medida cautelar de detención provisional por seis meses, mientras avanzan las investigaciones.